Am Freitag gab die AK das endgültige Wahlergebnis bekannt: Nach Auszählung der Wahlkarten, die bis inklusive 29. April abgeschickt, aber noch nicht eingetroffen waren, änderte sich am vorläufigen Ergebnis so gut wie nichts. Die Liste von AK-Präsident Josef Pesserl, die FSG, erreichte 62,6 Prozent, ein Minus von 1,8 Prozentpunkten. Im vorläufigen Ergebnis waren es noch 1,7 Punkte.