Der aktuelle Baufortschritt im Quartier 6a in den Reininghausgründen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag ist es meist dicht bewölkt. Am Vormittag regnet es nur hier und da ein wenig, aber anfangs besteht dabei lokal Glatteisgefahr. Im Laufe des Nachmittages intensivieren sich dann die Niederschläge von Nordwesten und ziehen bis zum späten Nachmittag über die gesamte Steiermark hinweg. Der Wind dreht im Tagesverlauf auf West bis Nordwest. Die Tageshöchstwerte liegen bei 9 Grad.

Am Mittwoch bessert sich das Wetter bereits. Nach Süden zu scheint zwischen durchziehenden Wolken immer wieder die Sonne und es bleibt meist trocken. Höchstwerte um 9 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

BeiderLuftqualität bewirkt die aktuelle Wetterlage wahrscheinlich nur einen leichten Anstieg der Feinstaubbelastung.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Hauptbahnhof wird rauchfrei

Zwei Abschiede sind für den Grazer Hauptbahnhof zu vermerken: Die eine betrifft das Angebot im Hauptgebäude. Wie die Post-Zentrale in Wien bestätigt wird die Filiale am Hauptbahnhof zwar ausziehen – aber nicht allzu weit weg siedeln. "Wir werden im Jahr 2021 nur den Standort wechseln", verrät Post-Sprecher Michael Homola. Allerdings nur um 100 Meter, denn die neue Filiale wird ins bestehende Paketverteilzentrum am Busbahnhof einziehen. "Damit wird das die größte Postfiliale der ganzen Stadt", so Homola. Der zweite Abschied betrifft die Zigaretten, diese sollen nämlich in der Steiermark im Februar komplett aus dem Erscheinungsbild der Bahnhöfe verschwinden. Der Grazer Hauptbahnhof wird konkret ab 12. Februar komplett rauchfrei sein. "Wir folgen damit einer Umfrage, bei der Kunden rauchfreie Bahnhöfe gefordert hatten." Bis 1. April sollen alle Bahnhöfe in Österreich rauchfrei sein.

5. Theater, Literatur und Kabarett



Der Koffer der Adele Kurzweil

Die Autoren Manfred Theisen und Thilo Reffert nehmen sich im Auftrag des Next Liberty dieses wichtigen Stückes (Grazer Stadt-)Geschichte und der damit aufkommenden, aktuellen wie drängenden Fragen an und erarbeiten auf der Basis der Recherchen, die Manfred Theisen zu seinem gleichnamigen Jugendroman gemacht hat, ein Theaterstück für Jugendliche und Erwachsene.

WO : Next Liberty

WANN : DI., 28. Jän., 10.30 Uhr





Maribor – Graz: Literatur der Partnerstädte

Lesung mit LiteratInnen aus Graz & Maribor - Lesung und Gespräch mit Andrea Stift-Laube (Chefredakteurin der Literaturzeitschrift Lichtungen), Andreas Unterweger (Literat und Mitherausgeber der manuskripte), Lyrikerin Petra Kolmančič, Schriftsteller Tomo Podstenšek und Literat Borut Gombač (Maribor). Eine Veranstaltung im Rahmen des slowenischen Lesesaales.

WO : Landesbibliothek

WANN : DI., 28. Jän., 18.30 Uhr





Michael Buchinger

Der Hass-YouTuber, Autor und Lügner aus Leidenschaft, zieht in seinem ersten Bühnenprogramm besonders frech und unzensiert über all die Artgenossen her, die ihm tierisch auf die Nerven gehen. Doch nicht nur der Hass, sondern auch sein Faible für Lügen machen Michael Buchinger zu einem äußerst schlechten Vorbild: In seinem neuen Buch "Lange Beine, kurze Lügen: Michi schenkt euch reinen Wein ein" lässt er die schönsten Lügen aus seinem 26jährigen Leben Revue passieren - wie etwa dieses eine Mal, als er nach einem missglückten Drogenexperiment eine ganze Woche lang darauf bestand, an einer "mysteriösen kubanischen Grippe" zu leiden.

WO: Orpheum

WANN: DI., 28. Jänner, 20 Uhr



Nichts gefunden?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag. <

6. Grazer Winterwelt geschlossen: Wenig Alternativen

Wie geplant hat die Grazer Winterwelt ihre Tore mit 26. Jänner geschlossen, Minusgrade hin oder her. Es gibt noch Alternativen, aber nur wenige. Weder in Liebenau noch am Hilmteich noch im Bad Weihermühle ist Eislaufen heuer möglich. Wie im Vorfeld der Eiskunstlauf-EM steht die Eisfläche in der Steiermark-Halle beim Schwarzl auch nach den Meisterschaften den Hobbyläufern zur Verfügung. Und das kostenlos! Allerdings gibt es in Premstätten keine Betreuung, das heißt: Die Schlittschuhe muss man selber mitbringen, es gibt keinen Verleih. Das Angebot gilt ab Sonntag, 2. Februar bis inklusive 28. Februar (Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr, Samstag und Sonntag: 10 – 19 Uhr). Schön kühl im Schatten der Basilika gelegen, bietet der Fischteich ideale Bedingungen für das Eislaufvergnügen. Die Schlittschuhe können werktags von 14 bis 19 Uhr geschnürt werden, an Wochenenden von 10 bis 19 Uhr. Neben einem Verleih gibt es auch ein Buffet. Stundenweise ist Eislaufen in der Halle in Hart bei Graz möglich. Auch Frohnleiten verfügt über eine Eishalle.

