Die Winterwelt am Grazer Karmeliterplatz hat ihre Tore für diese Saison wieder geschlossen. Wer Eislaufen will, hat Alternativen - aber nur wenige.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Photoworkers

Wie geplant hat die Grazer Winterwelt ihre Tore mit 26. Jänner geschlossen, Minusgrade hin oder her. Wer jetzt durch die Eiskunstlauf-EM auf den Geschmack gekommen ist und selbst ein paar Pirouetten versuchen möchte, hat zwar Alternativen, aber nur wenige. Denn weder in Liebenau noch am Hilmteich noch im Bad Weihermühle ist Eislaufen heuer möglich.