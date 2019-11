Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In weiten Teilen des Landes gibt es zur Wochenmitte einen kurzen Wintereinbruch. In Graz bleibt es beim Regen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch gibt es am Vormittag nur strichweise Regenschauer, am Nachmittag und Abend wird der Regen wieder verbreiteter und stärker. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze von Westen her auch im Grazer Bergland bis auf 700m. Es kühlt mit auffrischendem Nordwestwind ab. Höchsttemperaturen bis 8 Grad. In den Abendstunden beginnt sich das Wetter von Westen her zu beruhigen.

Am Donnerstag bessert sich das Wetter. Wolken und Nebel werden im Tagesverlauf langsam weniger und es kommt sukzessive auch die Sonne heraus. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Aufgrund der Wetterlage ist nicht mit einem Ansteigen der Luftschadstoffbelastungen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- Schwarzer Weg (Eisenbahnkreuzung): Sanierung der Eisenbahnkreuzung samt Totalsperre von 14.11. (22:00 Uhr) bis 15.11. (06.00 Uhr);

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wer in der Glasbox sitzt ...

Wir befinden uns im November 2019. In ganz Österreich und Graz wurde das Rauchverbot umgesetzt – in ganz Graz? Nein! Für Aufregung seitens einiger Gastronome und zahlreicher Gäste sorgt nun eine neu aufgestellte und sogleich stark umstrittene Glasbox im Grazer Casino - luftdicht abgetrennt und nur ohne Speis und Trank betretbar. Außerdem sei der besagte Platz nicht als Gastronomie-Bereich gewidmet, heißt es seitens des Casinos. Denn: Das Verbot erstreckt sich per Gesetz auf Räume, in denen Speisen oder Getränke hergestellt, verarbeitet, verabreicht oder eingenommen werden sowie allen Gästen zur Verfügung stehenden Bereiche und sonstige Räume öffentlicher Orte wie etwa die Rezeption oder das Hotelzimmer. "Als Spielbank dürfen wir dort, wo wir keine Gastronomie betreiben, Rauch-Möglichkeiten schaffen", so Patrick Minar von den Casinos Austria. Was die Optik vermuten lässt, bestätigt auch er: "Vergleichbar ist die Lösung etwa mit Raucherkabinen am Flughafen." Dass es dennoch zu Ärger und Unverständnis in der Gastronomie kommt, kann deren Fachgruppen-Geschäftsführer (WKO), Christian Kolbl, sehr gut nachvollziehen: "Das Problem ist, dass die Gastro meines Erachtens wesentlich schärfer behandelt wird, als andere öffentliche Räumlichkeiten außerhalb - wie etwa offenbar das Casino."

5. Wohin am Mittwoch?

Die zweite weiß-grüne Wölln auf der Murinsel

Da Hans und seine Saitenreisser sorgen mit ausgelassen-hintergründigen Texten und dem "gefürchteten" Stenglisch-Kurs sowohl für herzhafte Lacher als auch für nachdenkliche Momente; Julian Grabmayer hat solo mit Gesang, Gitarre, Bassdrum und Percussions stimmige Songs mit Mitsing- und Ohrwurmcharakter, starke Texte und einen unwiderstehlichen Bühnencharme; Horst Klimstein kann es auch in kleineren Formationen, als Solo-Act oder sogar als Buchautor, Maler und Skulpteur;

WO : Murinsel

WANN : MI., 13. Nov., 19.30 Uhr



Ein Abend im Zeichen des Austropop. Mit:sorgen mit ausgelassen-hintergründigen Texten und dem "gefürchteten" Stenglisch-Kurs sowohl für herzhafte Lacher als auch für nachdenkliche Momente;hat solo mit Gesang, Gitarre, Bassdrum und Percussions stimmige Songs mit Mitsing- und Ohrwurmcharakter, starke Texte und einen unwiderstehlichen Bühnencharme;kann es auch in kleineren Formationen, als Solo-Act oder sogar als Buchautor, Maler und Skulpteur;: MI., 13. Nov., 19.30 Uhr

Licht und Technik-Checks

Die Radlobby ARGUS Steiermark checkt wieder gemeinsam mit Bicycle und der Polizei die Grazer Fahrräder auf ihre StVO-konforme Ausrüstung. An sechs Terminen werden, falls notwendig, Reflektoren ergänzt, kleinere Wartungsarbeiten durchgeführt und die RadlerInnen mit hilfreichen Infos versorgt. Für vorbildliche RadlerInnen gibt es wie immer Schokolade zur Belohnung.

WO : Bertha-von-Suttner-Brücke West

WANN : MI., 13./ Nov., 17 bis 19 Uhr : MI., 13./ Nov., 17 bis 19 Uhr





Die Radlobby ARGUS Steiermark checkt wieder gemeinsam mit Bicycle und der Polizei die Grazer Fahrräder auf ihre StVO-konforme Ausrüstung. An sechs Terminen werden, falls notwendig, Reflektoren ergänzt, kleinere Wartungsarbeiten durchgeführt und die RadlerInnen mit hilfreichen Infos versorgt. Für vorbildliche RadlerInnen gibt es wie immer Schokolade zur Belohnung. Hals Zu Kurz

Ein deutsch-tschechisches Erinnern in deutsch-tschechischer Sprache von Johannes Hoffmann. Eine Frau Ende 80 erzählt von ihrem Leben als deutsche Jüdin in Tschechien an der österreichischen Grenze. g"Hals zu kurz" ist ein Stück über die Anpassungsfähigkeit des Menschen und die Suche nach dem eigenen Selbst. Das individuelle Schicksal wirft Fragen auf nach Staat und Nation im Allgemeinen und in Europa – dem Verhältnis zwischen "Ost" und "West" – im Besonderen. Im Fokus steht dabei eine Region, die einst Osteuropa zugehörig war und doch in der Mitte Europas liegt.

WO: Theater am Lend

WANN: MI., 13. Nov., 20 Uhr

: MI., 13. Nov., 20 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Am 15. Februar im Congress: "ACT!"

Der Tuntenball 2020 findet am 15. Februar im Grazer Congress statt. "ACT!" - drei Buchstaben, knackig, kurz und in alle Richtungen interpretierbar und einsetzbar. Alles und nichts kann das Motto des Ballspektakels bedeuten: von "alle sind wir Schauspieler auf der Bühne des Lebens" bis hin zum "Spiel" mit der ganz persönlichen Inszenierung, das ja den Tuntenball mit all seinen schrägen Outfits auszeichnet. Damit steht der Ball wieder ganz im Zeichen der nun über Jahrzehnte laufenden Bewegung, die sich für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung einsetzt. Die Tickets für den Ball sind ab Samstag, 23. November auf der Homepage erhältlich, können aber auch schon ab sofort vorreserviert werden. Zeitgleich zum Verkaufsstart findet am 23. November auch das Tuntenball-Drag-Race statt, welches als Vorausscheidung für die Wahl zur Miss Tuntenball gilt. Bereits jetzt haben sich viele BewerberInnen angemeldet, die vor einer Jury ihre aufwändigen Darbietungen zeigen werden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.