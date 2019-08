Facebook

1. Wetter

Der Feiertag bringt in der Steiermark oft freundliches Wetter mit einigen Sonnenstunden und vorwiegend trockenen Verhältnissen. Erst im Laufe des Nachmittags bzw. gegen Abend dichtere Wolkenfelder und erste Schauer der nächsten Störung möglich. In der Früh ist es teils sehr frisch mit Werten nur ab 11 Grad, am Nachmittag sind 24 Grad zu erwarten.

Der Freitag bringt mit spürbarem Nordwind zwar im ganzen Land einige Sonnenstunden, es ist aber nicht ganz beständig und teils recht kühl. Immer wieder ziehen auch dichtere Wolkenfelder durch und selbst gewittrige Schauer sind denkbar. Der Schwerpunkt der Schauer liegt dabei im Norden, gänzlich auszuschließen sind sie aber nirgends. Frühtemperaturen ab 14 Grad, Höchstwerte um 24 Grad.

2. Durchatmen

Diea ktuelle Luftqualität ist hervorragend. Weder beim Ozon, noch bei den anderen üblichen Luftschadstoffen gibt es nennenswerte Konzentrationen. Pollenallergiker müssen nur mehr vereinzelt mit leichten Reizen durch Gräserpollen rechnen. Pilzsporen belasten mäßig stark und auch Beifusspollen reizen vor allem in tiefen Lagen mäßig bis stark

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Eine Woche lang im Test: Emissionsfreie Busse

Zur Wochenmitte starteten ÖBB-Postbus und Graz Linien einen einwöchigen Test mit einem emissionsfreien Wasserstoffbus. Der klimafreundliche Bus von Solaris befährt verschiedenste Buslinien in Graz und Umgebung. Fahrgäste haben die Möglichkeit kostenlos zuzusteigen. Ab September 2019 sollen dann Wasserstoffbusse die neue Linie 66 befahren. Diese führt in Graz von Wetzelsdorf über Don Bosco bis nach St. Peter. Die Tangentiallinie soll bewusst den Innenstadt-Verkehr umfahren. "In Graz nutzen täglich 300.000 Menschen öffentliche Verkehrsmittel und die Grazer Linien fahren mehr als einmal um die Welt pro Tag", meint Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Damit verbrauchen die Linien pro Jahr sieben Millionen Liter Diesel. Sieben geplante Wasserstoffbusse sollen dem entgegenwirken. Diese sind nicht nur umweltschonend, sondern bringen auch eine geringere Lärmbelastung für Fahrgäste und Anrainer. "Um die CO 2 Emissionen zu reduzieren, zu denen wir laut EU Kilmazielen ab 2021 angehalten sind, sind Wasserstoffbusse eine wichtige Maßnahme", betont Landesrat Anton Lang (SPÖ).

5. Was darf es sein?



3 Tage Lang: Gösting Live

Gösting rockt - und das mit einem dreitägigen Rock-Fest und bei freiem Eintritt. Hier das Line-Up:

Donnerstag, 15.8.: DE ZWA , Göstinger Hof, Anton Kleinoscheg Str. 74; Freitag, 16.8.: THE BUFFALOES , Göstinger Hof;

WO : Göstinger Hof

WANN : DO., 15. August, jeweils ab 20 Uhr





Diesmal in der Mariahilferkirche zu Maria Himmelfahrt: Franz Schubert Messe G-Dur, W.A. Mozart "Laudate Dominum" Solisten, Instrumentalisten, Gertraud Santner, Sopran; Markus Sölkner, Tenor; Martin Schönbauer, Bass; Grazer Sommerchor;

Und in der Franziskanerkirche: Wiederholung: 11.30 Uhr; Michael Haydn Missa Sancti Hieronymi Solisten, Instrumentalisten, Franziskuskantorei, Kantorei Mariahilf;

WO : Mariahilferkirche/ Franziskanerkirche Maria Himmelfahrt

WANN : DO., 15. August, 9.30 Uhr/11.30 UHr





Feine "feel good music" mit Nik Noah & Band beim letzten Konzert am Citybeach Graz. Nik Noah ist ein Singer/Songwriter aus Graz, der seit Jahren aus der heimischen Musikszene nicht wegzudenken ist. Sein Stil und seine Stimme sind einzigartig in Ausdruck und Farbe. Und haben gleichzeitig vertraute Elemente, die man von Jason Mraz, Jack Johnson, Ed Sheeran, Phil Collins, George Ezra oder Michael Bublé kennt: Bewegende Texte und eingängige Melodien mit großem Ohrwurmpotenzial. Er ist mit seinen neusten Singles "Barefoot Summer", "Home" und "Trouble" wieder in den Radios zu hören.

WO: CityBeach

WANN: DO., 15. August, 19.19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



6. CrossFit: Summer Games Graz

Bei den Summer Games Graz wird von Donnerstag bis Samstag das fitteste Dreier-Team gesucht. Schauplätze sind der Sulmsee und das USZ Rosenhain. Die Summer Games Graz werden zum zweiten Mal ausgetragen: 64 Teams zu je drei Personen wollen Titelverteidiger "Löwenherz" vom Thron stoßen. Veranstaltet wird der größte Crossfit-Wettkampf in Südösterreich von den Boxen CrossFit Murstadt und TrainBlue. "In unseren Augen gibt es zu wenige reine Team-Wettkämpfe. Darum haben wir uns im Vorjahr dazu entschieden, die Summer Games ins Leben zu rufen", sagt Lukas Peicha von CrossFit Murstadt. "Das kompletteste Team wird gewinnen. Die besten Einzelathleten helfen nichts. Wenn man als Team auftritt, gehört auch viel Taktik dazu." Nachdem die Veranstaltung bei der ersten Auflage noch in kleinerem Rahmen ausgetragen wurde, kann sich das Teilnehmerfeld diesmal bereits mehr als sehen lassen. Die weiteste Anreise hat ein Team aus Finnland. Übrigens: Weder die Athleten, noch die Zuschauer müssen um das leibliche Wohl besorgt sein - an beiden Veranstaltungsorten ist dafür gesorgt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.