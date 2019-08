Mit dem heutigen 14.August starten ÖBB-Postbus und Graz Linien einen einwöchigen Test mit einem emissionsfreien Wasserstoffbus in Graz und Umgebung.

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), Silvia Kaupa-Götzl (Postbus), Barbara Muhr (Holding Graz) und Landesrat Anton Lang (SPÖ) präsentieren den neuen Wasserstoffbus © ÖBB_Andreas Scheiblecker

Eine Woche lang befährt der klimafreundliche Wasserstoffbus von Solaris verschiedenste Buslinien in Graz und Umgebung. Fahrgäste haben die Möglichkeit kostenlos zuzusteigen. ÖBB-Postbus und Graz Linien stellten den Bus am Grazer Hauptplatz vor und haben zu einer ersten Testfahrt eingeladen. Ab September 2019 sollen dann Wasserstoffbusse die neue Linie 66 befahren. Diese führt in Graz von Wetzelsdorf über Don Bosco bis nach St. Peter. Die Tangentiallinie soll bewusst den Innenstadt-Verkehr umfahren.