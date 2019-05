Facebook

1. Wetter

Der Sonntag bringt tagsüber ebenfalls frühsommerliche Temperaturen aber nicht gänzlich ungetrübtes Wetter. Zwar scheint über weite Strecken die Sonne, zeitweise trüben aber auch stärkere Quellwolken den Himmel. Der Sonntag geht wahrscheinlich trocken zu Ende. Frühtemperaturen ab 12 Grad, Tageshöchstwerte um 22 Grad.

Am Montag wird das Wetter zunehmend unbeständig. Zeitweise scheint zwar auch die Sonne, insgesamt überwiegen aber die bewölkten Phasen und speziell am Nachmittag nimmt die Niederschlagsbereitschaft allmählich zu. Höchstwerte bei 21 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoffkonzentrationen bleiben auf niedrig-moderatem Niveau. Die Pollenbelastung durch Gräser ist hoch.

3. Verkehr & Öffis

Am Freitag wird in der Innenstadt wieder demonstriert. Alle Informationen zu den Öffi-Umleitungen finden Sie hier.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Lazarettgasse kommt es im Bereich Kindermanngasse bis Rösselmühlgasse bis 31.05. zur Spurzusammenlegung auf jeweils 2 Fahrspuren.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Steinbergstraße/ Mantschastraße gibt es bis 29.05. eine Postenregelung.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Der Tag des Sports



Auf den Vorlesetag am Samstag, folgt am Sonntag der Tag des Sports. An 85 Ständen gibt es Informationen und auch die Stars hautnah. Verbände, Vereine, Sportstätten und Institutionen präsentieren sich zwischen 10 und 18 Uhr der breiten Öffentlichkeit. Zu den Schauplätzen gehören der Freiheitsplatz, Karmeliterplatz, der Verkehrserziehungspark und die Passamtswiese im Stadtpark, die Jahngasse und das Landessportzentrum. Zahlreiche Sportarten können ausprobiert werden. 25.000 Besucher waren vor zwei Jahren am Tag des Sports dabei. Diesmal werden rund 60 Staatsmeister und Aushängeschilder aus diversen Sparten Rede und Antwort stehen; darunter auch Caroline Pilhatsch, die 99ers-Cracks Oliver Setzinger und Daniel Oberkofler, Spieler des SK Sturm, das Team des GAK oder auch Österreichs Handball-Teamchef Ales Pajovic.

5. Wohin soll es gehen?



Tag der offenen Tür der

freischaffenden bildenden Künstler der Steiermark. 210 Künstlerinnen und Künstler in Graz und der ganzen Steiermark öffnen ihre 166 Ateliers und Werkstätten. Neben dem Galerien- und Ausstellungsbetrieb ist der Atelierbesuch eine weitere Möglichkeit zur Kunstkommunikation. Die Künstlerinnen und Künstler laden die Besucher ins Ambiente des künstlerischen Lebens und der Kunstproduktion ein. Hier finden Sie die weiteren Infos samt Programm und Übersichtskarte.

WO : Graz, Verschiedene Orte

WANN : So., 26. Mai, 10-21 Uhr





3. Trachten-Flohmarkt für einen guten Zweck. Der Verein "Wir für das Haus der Frauen", der diesen Flohmarkt mit zahlreichen Freiwilligen veranstaltet, bittet außerdem um Ihre "Trachtenschätze" und freut sich auf Spenden. Trachtiges vom Dirndlkleid und Anzug über Lederhose, Bluse, Schürze, Jacke, Tasche, Tuch und Hut bis zu Schmuck und mehr nimmt der Verein sehr gerne an.

WO : Herz-Jesu-Kirche (Arkadengalerie)

WANN : So., 26. Mai, 9-12 Uhr





Die Pferdeshow, die durch ganz Europa tourt ist unter dem Namen "Cavalluna" zurück in Österreich und erstmals in Graz. Das Showformat setzt auf eine Symbiose aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik die Zuschauer in ganz Europa verzaubern: "Erleben Sie, was es bedeutet, wenn Wünsche zum Abenteuer werden und freuen Sie sich auf unvergessliche Momente und wunderschöne Pferde."

WO: Messe/ Stadthalle

WANN: So., 26. Mai, 14 und 18.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Spendenaktion vor dem Uhrturm

Am Sonntag geht eine besondere Spendenaktion zu Ende: Von 11 bis 19 Uhr kann direkt vor dem Uhrturm auf einem Flügel musiziert werden. An alle Klavierspieler: Oder haben Sie schon einmal am Schloßberg in die Tasten gegriffen? Die Aktion im öffentlichen Raum soll das Miteinander fördern - denn jeder darf sich hinsetzen und in die Tasten hauen, oder Zuhören. Das Motto lautet: Musik unterscheidet weder zwischen Sprache, Religion noch Herkunft. Musik verbindet! Organisiert wird das Projekt von "Open Piano for Refugees", einem "Verein zur Förderung der öffentlichen Begegnung, Integration und Nächstenliebe". Die durch die Aktion eingenommenen Spenden kommen dem Musikinstitut DoReMi zugute. Deren Credo: Musikunterricht soll für alle leistbar sein.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.