Eine Spendenaktion des Vereins "Open Piano for Refugees" sorgt derzeit für Aufsehen und viel positive Atmosphäre in Graz. Das Motto: Musik verbindet uns alle.

Ein Klavier, das zum Spielen und Zuhören einlädt © Saria

Musik liegt in der Luft und das noch dazu in luftiger Höhe vor dem Uhrturm. Doch das dort postierte Klavier dient keinem Musikvideo, es handelt sich vielmehr um eine Aktion im öffentlichen Raum, die das Miteinander fördert - denn jeder darf sich hinsetzen und in die Tasten hauen, oder Zuhören. Denn das Motto lautet: Musik unterscheidet weder zwischen Sprache, Religion noch Herkunft. Musik verbindet!.