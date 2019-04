Facebook

Welcher Innenhof in Graz gefällt Ihnen am besten? © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch startet teilweise mit hochnebelartiger Schichtbewölkung. Im Laufe des Vormittags setzt sich dann wieder meist sonniges und warmes Frühlingswetter durch. Es weht dabei mäßiger bis lebhafter Südwestwind. Frühtemperaturen schon ab 9 Grad, Höchstwerte bis 22 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark bei föhniger Südwestströmung oft von seiner sonnigen Seite. Allerdings kann der Wind aus südlichen Richtungen lebhaft bis kräftig durchgreifen. Mit Höchstwerten bis 26 Grad wird es für die Jahreszeit ausgesprochen warm.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die lufthygienische Bedingungen bleiben gut. Die Belastung durch Baumpollenflug ist mäßig.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. bis 26.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Umstrittene Strafe: "Tatbestand 106"



Pro Monat sind allein in Graz 50 Lenker davon betroffen - weil sie den "Tatbestand 106" erfüllen. 25 Euro kostet es, wenn das Fahrzeug "nicht am Rande der Fahrbahn aufgestellt" ist. So lautet der Wortlaut der Organmandate. Die Krux in dieser Causa: Bei Paragraf 23 ("Halten und Parken"), Absatz 2, bleibt die Straßenverkehrsordnung (StVO) recht vage. So heißt es: "Außerhalb von Parkplätzen ist ein Fahrzeug, sofern sich aus Bodenmarkierungen oder Straßenverkehrszeichen nichts anderes ergibt, zum Halten oder Parken am Rand der Fahrbahn und parallel zum Fahrbahnrand aufzustellen." Dies gilt auch in Kurzparkzonen. Willkür kann Parkraumservice-Chef Alexander Lozinsek ausschließen, "liegt aber grundsätzlich der Tatbestand nach Paragraf 23 vor, so liegt es schon noch im Ermessensspielraum des Kontrollorgans, ob eine Strafe verhängt wird oder nicht".

5. Wohin?

Offenes Stadtforum - DemokrAT.ie

AA RESPECT und KonfliktFest laden zum offenen, kontroversen Austausch darüber wie Politik in Österreich, der Steiermark und Graz aktuell gelebt wird: "Was denken Sie? Befindet sich die Demokratie in Österreich am Gebärstuhl oder im Sterbebett? Was erleben Sie? Macht oder Ohnmacht? Wir brauchen Ihre Meinung! Wir laden ausdrücklich ganz unterschiedlich denkende Menschen mit den verschiedensten Erfahrungshintergründen ein."

WO : Kunsthaus

WANN: Mi., 24. April, 19 Uhr





Teil 1 der Frühjahrsvorlesung der Akademie Graz. Über die Sprengkraft eines kleinen Wortes – wie wird aus intimster Familiengeschichte eine öffentliche Verpflichtung, ein Eid, die Begeisterung, für etwas zu sterben und für etwas zu töten, das niemand je gesehen hat, das nicht zur Familie gehört, über das sich keine Geschichten erzählen lassen?

WO : Literaturhaus

WANN : Mi. (Teil 1)/Do. (Teil 2), 24./25. April, 19 Uhr





– Chronik einer Grazer Familie. Buchpräsentation von Autor Herbert Lipsky. Lipskys Roman ist zwar keine (Auto-) Biographie, sehr wohl aber ist vieles, was er als Kind und Jugendlicher selbst erlebt hat, in die Handlung eingeflossen. So haben sich die beschriebenen politischen Spaltungen innerhalb der Familien auf ähnliche Weise im persönlichen Umfeld des Autors zugetragen. Um 17 Uhr: Führung durch die Ausstellung "Im Kartenhaus der Republik | Graz 1918-1938".

WO : GrazMuseum

WANN : Mi., 24. April, 18.30 Uhr





Vortrag: "Alltagsleben rund um St. Martin - einst und heute", Ferdinand Köberl. Hundert historische Aufnahmen zeigen Ansichten von Schloss St. Martin und Umgebung, die man so noch nicht gesehen hat. Das von Ferdinand Köberl gesammelte Fotomaterial und bedeutende Zeitdokumente aus dem St. Martiner Archiv geben einen einzigartigen Einblick in die letzten hundert Jahre rund um St. Martin und den Kehlberg. Freuen Sie sich auf diese umfangreiche Schau im Jubiläumsjahr.

WO: Schloss St. Martin

WANN: Mi., 24. April, 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Schneller Uhrenvergleich

Seit Dienstag gehen die Uhren auf dem Jakominiplatz anders. Nein, es hat (noch) nichts mit dem Ende der Sommerzeitumstellung zu tun. Vielmehr wurden die alten Uhren getauscht, die nach 23 Jahren ausgedient haben. Neun neue Modelle wurden angebracht. Wie man seitens der Holding erklärt, sei es in Sachen Erneuerung quasi fünf vor zwölf gewesen: Zum Teil waren die Uhrwerke kaputt, zum Teil funktionierte die Umstellung auf Sommer- oder Winterzeit keineswegs reibungslos. Bleibt abzuwarten, wie oft die neuen Modelle überhaupt noch umgestellt werden müssen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.