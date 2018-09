Facebook

© Waldo Miguez

1. Wetter

Nachdem der Samstag eine Abkühlung bereitgehalten hatte, setzt sich am Sonntag vorübergehend in der gesamten Steiermark freundliches Wetter durch. Nach Auflösung von Nebelfeldern zeigt sich besonders im Süden oft strahlend sonniges Wetter. Ganz im Norden ziehen zwar ein paar Wolken durch, diese können die sonnigen Eindruck aber nur zwischendurch etwas trüben. Nach Frühwerten zwischen 6 und 11 Grad liegen die Maxima bei 20 bis 25 Grad. Nachts überquert eine Kaltfront mit Sturmböen die Steiermark.

2. Luftgüte und Pollen

Die lufthygienischen Bedingungen sind günstig. Während des Tages kommt es zu gemäßigtem Pilzsporen- und schwachem Ambrosiasporenflug.

3. Verkehr

In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

Im Bereich der Conrad-von-Hötzendorf-Straße kommt es im Abschnitt Fröhlichgasse bis Styria-Media-Center zur tageweisen Sperrung des Geh- und Radweges.

Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10 kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spur-Zusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.



In der Straßganger Straße (Bereich Loewegasse) gilt zwischen 20.08. bis 28.09. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Nur noch wenige Tage bis zum Erlebnis mit allen Sinnen

Am 27. 9. feiert in Graz der erste 4D-Kinofilm Premiere. Doch was steckt hinter dem Novum von Cineplexx. Die Erwartungen sind groß, denn immerhin wurden am Standort eine Million Euro investiert, um den Kinosaal mit 72 Sitzplätzen und einer 70 Quadratmeter großen Leinwand dieser modernen Technologie anzupassen. Wem es bis dahin noch zu lange ist, der kann sich ja in der Zwischenzeit daran versuchen, das Geheimnis hinter den Gebäuden im Brunnen am Eisernen Tor zu lüften.

5. Wohin?

steirischer herbst:

An vielen Plätzen in Graz warten spannende und interessante Veranstaltungen auf Sie. Unter anderem im Orpheum, dem Künstlerhaus, der VVOlke und dem Forum Stadtpark.

Mehr erfahren Sie unter http://www.steirischerherbst.at oder Tel. 0316 81 60 70

Fürchterlich Flinke Füsse" eröffnen das Next-Liberty-Theaterfest

Tierisch tanzen, schrecklich springen, hässlich hüpfen, grässlich grooven, lässig liegen – beim großen Next Liberty-Theaterfest ist wirklich alles erlaubt, was Spaß macht! Denn bevor sich mit der Eröffnungsinszenierung „Die fürchterlichen Fünf“ am 29. September der Vorhang in der Saison 2018/19 zum ersten Mal hebt, stehen alle Möglichkeiten offen, das Next Liberty von einer anderen Seite kennenzulernen.

Next Liberty , Graz, 23. September, 13 Uhr. Tel. 0316 82 53 65

Manege frei für Louis Knie!

Der Circus Louis Knie präsentiert ein internationales Circusprogramm voller Sensationen und Überraschungen mit Artisten, Clowns und unzähligen Tieren. Louis Knie jun. vertritt die 7. Generation der legendären schweizer Circus-Dynastie Knie und lädt ein zur neuen Supershow im großen Zeltpalast.



Helmut-List-Halle, Graz, 23. September. Tel.: +43 664 191 97 00

Für die Kleinen



Tel. 0316 872 77 00 Im FRida&freD kommen die Kleinsten voll auf ihre Kosten. "Das kleine Ich bin Ich", eine heitere Geschichte der Identitätsfindung für Jung und Alt, wird mit Akkordeon-Begleitung aufgeführt. FRida&freD, Graz. 23. September, 16Uhr. Tel. 0316 872 77 00

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Sonntag.

6. Tag der Bisexualität



Die Initiative für diesen Aktionstag geht auf die drei US-amerikanischen Bürgerrechtler Wendy Curry (Maine), Michael Page (Florida) und Gigi Raven Wilbur (Texas) sowie das Jahr 1999 zurück. Der Tag soll als Reaktion auf die Vorurteile und Marginalisierung bisexueller Personen in der Öffentlichkeit und Gesellschaft hinweisen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.