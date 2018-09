Am 27. 9. feiert in Graz der erste 4D-Kinofilm Premiere. Das steckt hinter dem Novum von Cineplexx.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neue Wege will Cineplexx mit der 4D-Technologie gehen © Cineplexx/ Koehler

In wenigen Tagen ist es soweit. Cineplexx präsentiert am Donnerstag, dem 27. September, das erste 4D-Kino der Steiermark. Eine Million Euro wurden am Standor investiert, um den Kinosaal mit 72 Sitzplätzen und einer 70 Quadratmeter großen Leinwand dieser modernen Technologie anzupassen.