Herzlich willkommen im ersten Tag des Wochenendes. Werfen Sie mit uns einen kurzen Blick in die Zukunft. Das erwartet Sie am Samstag, dem 22. September – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.

Der Ausblick auf Sonnenschein ist in weite Ferne gerückt. Graz erwartet ein Temperatursturz. © pixabay

1. Wetter

Das Wochenende verspricht Abkühlung, denn eine Kaltfront zieht am Samstag über die Steiermark hinweg. Zunächst ist es überwiegend bewölkt und häufig regnet es, im Süden teils kräftig. Speziell im Norden der Obersteiermark klingen die Schauer meist schon vormittags ab und es beginnt aufzulockern. Am Nachmittag wird der Niederschlag dann auch im Südosten weniger und es gehen sich mancherorts auch hier noch ein paar sonnige Abschnitte aus. Ein Temperatursturz findet in allen Höhenlagen statt,, die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die lufthygienischen Bedingungen sind günstig. Während des Tages kommt es zu schwachem Pilzsporen- und Ambrosiasporenflug.

3. Verkehr

In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

Im Bereich der Conrad-von-Hötzendorf-Straße kommt es im Abschnitt Fröhlichgasse bis Styria-Media-Center zur tageweisen Sperrung des Geh- und Radweges.

Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10 kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spur-Zusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.



In der Straßganger Straße (Bereich Loewegasse) gilt zwischen 20.08. bis 28.09. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Was gibt es bei kühlen Temperaturen besseres als eine Abkühlung?

Das dachte sich wohl auch der Kanu Club Graz und lädt am Wochenende zum Boatercross bei der Erzherzog-Johann-Brücke. Für die Damen, die Herren und die Junioren geht es um die österreichische beziehungsweise um die steirische Meisterschaft. Am Samstag wird es ab 13 Uhr spannend: Jeweils vier Kajaks gehen gleichzeitig ins Rennen, jene zwei, die den Vier-Tore-Kurs am schnellsten bewältigen, kommen weiter in die nächste Runde.

5. Wohin?

steirischer herbst: der dritte Tag

Im Orpheum warten im Rahmen des Herbstfestivals zwei spannende Programmpunkte: Einerseits Michiel Vandeveldes Performance zum Dichter Nazim Hikmet und "Kafka for Kids". Jeweils um 19 und 20 Uhr. Weiters startet um 10 Uhr am Esperantoplatz ein Rundgang zum Thema des diesjährigen Kulturfestivals "Volksfronten".

Mehr erfahren Sie unter http://www.steirischerherbst.at oder Tel. 0316 81 60 70

"Zwischen Ist und Soll - Menschsein halt"

Das österreichische Kabarett-Urgestein Gunkl, mit bürgerlichem Namen übrigens Günther Paal, präsentiert sein zwölftes Kabarettsolo im Grazer Theatercafé.

Theatercafé, Graz. 22. September, 20 Uhr. Tel. 0316 82 53 65

Sei kein Grieskram!

Das Bezirksfest in Gries findet wieder am 22. September 2018 statt. Ein oftmals belächelter Bezirk will leben und sich von seiner schönsten Seite zeigen. Kunst, Kultur, Kulinarik und viel zu viel Verkehr. Der Grieskram ist ein für alle zugängliches Nachbarschaftsfest.

Und wenn Gries eine Feier gibt, lässt sich selbstverständlich der Nachbarbezirk nicht lumpen. Auch Lend bietet einiges an Samstags-Attraktionen an.

Für die Kleinen



Tel. 0316 872 77 00 Im FRida&freD kommen die Kleinsten voll auf ihre Kosten. "Das kleine Ich bin Ich", eine heitere Geschichte der Identitätsfindung für Jung und Alt, wird mit Akkordeon-Begleitung aufgeführt. Weiterer Aufführungstermin am 23.09. um 16 Uhr. FRida&freD, Graz. 22. September, 16Uhr. Tel. 0316 872 77 00

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Samstag.

6. World Car Free Day oder Hobbit-Tag



Was es nicht alles gibt? Einen Hobbit-Tag? Doch vielleicht steckt da mehr dahinter. Das Wetter verspricht am Wochenende Abkühlung, und wer dieselbe nicht schon beim Boatercross in der Mur gefunden hat, kann sich vor ihr schützen, indem er daheim bleibt und zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Den autofreien Tag feiern und es sich zuhause in den eigenen vier Wänden gemütlich machen. Filmtipp? Wir hätten da schon eine Idee für Sie.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.