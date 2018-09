Die Annenviertler laden zum Hinterhofflohmarkt. Das Mariahilferstraßenfest und das Mobilitätsfest stehen ebenfalls am Samstag auf dem Programm.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Buntes Treiben in der Mariahilferstraße © Ballguide

Die gute Nachricht zuerst: Das kühle und feuchte Wetter, das Meteorologen für Samstag (22. September) ankündigen, soll sich bereits ab Mittag bessern. Spätestens dann steht einem Besuch der zahlreichen Events nichts mehr im Weg, die am Wochenende in Graz stattfinden.Im Lend stehen gleich drei große Veranstaltungen an: