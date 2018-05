Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

2018 ist das Peter-Rosegger-Jubiläumsjahr anlässlich seines 100. Todes- und 175. Geburtstags © Juergen Fuchs

1. Wetter

Am Dienstag wird es schon wieder unbeständiger, nach einem oft noch recht sonnigen Vormittag macht sich bis zum Nachmittag vermehrt Quellbewölkung bemerkbar und es ziehen recht verbreitet teils kräftige gewittrige Regenschauer auf. Höchstwerte bis 22 Grad. Der Mittwoch verläuft bis in die Mittagsstunden hinein meist noch freundlich und trocken. Am Nachmittag und Abend können in der schwülwarmen Luft lokale Regenschauer und Gewitter entstehen. Höchstwerte bis 24 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Aufgrund der Wetterlage werden zurzeit keine erhöhten Schadstoffbelastungen erwartet. Aktuell gibt es eine erhöhte Pollenbelastung durch Gräser und Erle.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse. Wegen eines Sondertransports wird der Kreuzungsbereich Kalvariengürtel / Kalvarienbergstraße sowie die Augasse in den Nachtstunden von 29. auf 30 Mai (ab ca. 01.00 Uhr) für circa 2 Stunden gesperrt! Umfahrung nur über die Keplerbücke, bzw. Weinzödlbrücke möglich.

/ sowie die in den Nachtstunden von 29. auf 30 Mai (ab ca. 01.00 Uhr) für circa 2 Stunden gesperrt! Umfahrung nur über die Keplerbücke, bzw. Weinzödlbrücke möglich. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt. In der Köflacher Gasse im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße.





im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße. In der Krausgasse wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer).



wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer). In der Lustbühelstraße wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert.





wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert. In der Peterstalstraße 140-185 besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.





besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet. In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer) Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert. In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.





kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten. In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel

wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)





im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA) In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.





wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert. In der Ulrich-Lichtenstein-Gasse gibt es bis zum 19.06. eine Totalsperre im Bereich C.-v.-Hötzendorfstraße bis Bahnübersetzung. Die Wasserversorgung wird erneuert. Umfahrung über Fröhlichgasse, bzw. Puntigamer Straße.





gibt es bis zum 19.06. eine Totalsperre im Bereich C.-v.-Hötzendorfstraße bis Bahnübersetzung. Die Wasserversorgung wird erneuert. Umfahrung über Fröhlichgasse, bzw. Puntigamer Straße. In der Wiener Straße 8-22 wird bis Ende August der Bereich Zeillergasse bis Grüne Gasse neugestaltet. Es muss mit lange Wartezeiten gerechnet werden!

4. Was Graz interessiert

Im heurigen Architektursommer werden spannende Fakten zu verschiedenen Grazer Kulturdenkmälern verraten. Am 8. Juni wird auch der Grazer Uhrturm bei insgesamt vier Führungen auch von innen erkundet. Teil der Veranstaltungsreihe ist auch das Puch-Museum. Passend dazu kann auf unserer Facebook-Seite eine Fahrt mit Puch-Originalrädern aus den 70er- und 80er-Jahren zum Fuß des Schloßbergs gewonnen werden.

5. Ausgewählte Event-Tipps

Das Beste aus der Schreibzeit

Graz wurde zum Begegnungsort junger Schreibender, die sich auf Einladung der Jugend-Literatur-Werkstatt Graz, zu neuen Geschichten und Gedichten inspirieren ließen. Bei der Abschlusslesung der 14- bis 19-jährigen Teilnehmenden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich werden die besten Ergebnisse dieser internationalen Begegnung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Stadtbibliothek Graz-Süd, Graz. 22. Mai., 19 Uhr. Tel. 0664 494 90 18





Graz wurde zum Begegnungsort junger Schreibender, die sich auf Einladung der Jugend-Literatur-Werkstatt Graz, zu neuen Geschichten und Gedichten inspirieren ließen. Bei der Abschlusslesung der 14- bis 19-jährigen Teilnehmenden aus Deutschland, der Schweiz und Österreich werden die besten Ergebnisse dieser internationalen Begegnung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Stadtbibliothek Graz-Süd, Graz. 22. Mai., 19 Uhr. Tel. 0664 494 90 18 Interkultureller Musikstammtisch

"Musik ist eine Kraft, die Verbindungen schafft." – Deshalb veranstaltet das Afro-Asiatische Institut gemeinsam mit dem Steirischen Volksliedwerk einmal pro Monat einen interkulturellen Musikstammtisch, der ganz im Zeichen des Kennenlernens und Austausches der Kulturen stehen soll. Jede und jeder – ob als aktive/r Teilnehmer/in oder als Zuhörer/in – ist willkommen.

Uhr. Tel. 0316 32 44 34



"Musik ist eine Kraft, die Verbindungen schafft." – Deshalb veranstaltet das Afro-Asiatische Institut gemeinsam mit dem Steirischen Volksliedwerk einmal pro Monat einen interkulturellen Musikstammtisch, der ganz im Zeichen des Kennenlernens und Austausches der Kulturen stehen soll. Jede und jeder – ob als aktive/r Teilnehmer/in oder als Zuhörer/in – ist willkommen. Afro-Asiatisches Institut, Graz. 22. Mai, 18.30 Uhr. Tel. 0316 32 44 34

Oma-und-Opa-Tag

Das Naturkundemuseum lädt alle Großeltern mit ihren Enkelkindern herzlich dazu ein, alle Ausstellungen im Haus bei gemeinsamen Erkundungstouren zu entdecken. Thema ist das geheimnisvolle Leben am, im und rund ums Wasser!

Joanneumsviertel, Graz. 22. Mai, ab 10 Uhr. Tel. 0 316 80 17-9100

Alle Termine für heute finden Sie hier.

6. Frage der Woche

Wo kracht es in Graz am öftesten?

"Der absolute Unfall-Hotspot befindet sich zwischen Lazarettgürtel beim Citypark und Lutz. In diesem Bereich gibt es gleich mehrere gefährliche Stellen", weiß Chefinspektor Ernst Seewald von der Verkehrsinspektion. In der Kärntener Straße müssen die Einsatzkräfte ebenfalls regelmäßig ausrücken, mit 89 Unfällen im letzten Jahr ist das die unfallträchtigste Straße in Graz. Hier finden Sie alle Details zur Frage der Woche.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.