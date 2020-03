Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Heinrichstraße im Grazer Bezirk Geidorf © KLZ/Gernot Eder

Eigentlich müsste uns dieser Spaziergang in die Sackstraße führen, wo das Universalmuseum Joanneum im Haus der Geschichte seit Donnerstag die Schätze der fantastischen, vor allem bildreichen Sammlung unseres Stadthistorikers Karl Kubinzky in der Ausstellung „Dein Graz!“ präsentiert. Allein, die Sackstraße ergingen wir bereits in der Vergangenheit und in der heiklen Wahl unseres heutigen Ziels erweist sich Kubinzky einmal mehr als wahrer Meister seines Faches, der selbst in der etwas düsteren Heinrichstraße nicht verzagt, sondern funkelnde Facetten entdecken lässt.