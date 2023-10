Im Liebocher Ortsteil Schadendorf brannte am 30. September ein Einfamilienhaus. 80 Feuerwehrleute waren zur Stelle. Dass niemand zu Schaden gekommen ist, ist auch dem Nachbarn zu verdanken: Er warnte die beiden Bewohner (50 und 38 Jahre alt). Die Brandursache blieb unklar.

Brandermittlungen

Brandermittler, Beamte des Landeskriminalamtes und Sachverständige konnten inzwischen "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" eine Brandstiftung ermitteln. Der Hinweis einer Streife führten zur 55-jährigen, ehemaligen Lebensgefährtin des Hausbewohners. Der hatte sich erst zwei Wochen vor dem Brand (per Messenger-Nachricht) von der Frau getrennt.

Kriminalisten nahmen die 55-Jährige nun fest. Die Grazerin zeigte sich zum Tatvorwurf der Brandstiftung nicht geständig und streitet jeglichen Tatzusammenhang ab. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Im Bus

Sie meinte, sie sei am Abend des Brandes mit einem Taxi zum Haus ihres Ex-Partners gefahren zu sein, um nach einem kurzen Gespräch wieder nach Hause zu fahren.

Wie die Ermittlungen ergaben, gab es an dem Tag aber "weder ein Gespräch, noch einen Kontakt zwischen dem 50-Jährigen und der Tatverdächtigen", so die Polizei.

Vielmehr habe die 50-Jährige nach dem Brand mit dem Bus zurück nach Graz fahren wollen. Wegen der Straßensperre musste sie rund drei Stunden im Bus warten - und "sah zu, wie das Haus ihres Ex-Partners niederbrannte".