Er wolle da auch gar nichts beschönigen, sagt Verkehrsverbund-Chef Peter Gspaltl: Die Probleme mit dem öffentlichen Verkehr seien nach dem Ausbau im Süden von Graz "massiv" und "einzigartig", wie der Schulstart gezeigt habe. Betroffene Fahrgäste oder Eltern von Schulkindern am Weg nach Graz berichteten, dass Busse gar nicht oder erst mit gehöriger Verspätung ankamen oder gar an wartenden Fahrgästen vorbeifuhren - die Rede war etwa von einem "frustrierenden Reality Check", nachdem monatelang eine Kampagne den großen Öffi-Ausbau in den GU-Gemeinden als "Busrevolution" beworben hatte.