Die kleine Miriam hatte es offenbar eilig: Das Mädchen ist am Dienstag im Auto der Eltern auf dem Parkplatz einer Raststation zur Welt gekommen. Das hat das Rote Kreuz Graz-Umgebung in einer Aussendung bekannt gegeben.

Bei Mamma Brigitte Smit - sie ist selbst Hebamme - hatten am Dienstag frühmorgens die Wehen eingesetzt. Ihr Mann Stefan und sie machten sich am Vormittag dann von ihrem Wohnort im Murtal aus ganz gemütlich auf zur Hebammenpraxis in Graz-Gösting, wo die Geburt geplant war.

Die stolzen Eltern mit Miriam © privat/Familie Smit

Von "gemütlich" wollte Miriam nichts wissen

Von "gemütlich" wollte Miriam aber offenbar nichts wissen: Kurz nach dem Gleinalmtunnel kamen die Wehen bereits in relativ kurzen Abständen, Jung-Papa Stefan rief die betreuende Hebamme in Gösting an. Diese gab die Anweisung, sofort die nächste Abfahrt zu nehmen und einen Parkplatz zu suchen. Auf der Raststation der A9 bei Deutschfeistritz hielten sie, das Rote Kreuz kam mit Sanitäterin Nadine Jantscher und dem Zivildienstleistenden Kevin Cortolezis dazu - und schon wenige Minuten später - kurz nach 10 Uhr - erblickte Miriam am Rücksitz des Familienautos das Licht der Welt: Sie wog 3170 Gramm und war 53 Zentimeter groß.

Auch ein Notarzt-Team kam wenig später dazu, um Mama und Baby zu versorgen und die Jungfamilie anschließend ins Hebammenzentrum zu begleiten.

"Trotz der etwas schwierigen Umstände hat uns das umsichtige Handeln der Sanitäterin und des Sanitäters ein wunderschönes Geburtserlebnis bereitet", bedankt sich Jungpapa Stefan Smit. Und das Rote Kreuz wünscht der Jungfamilie "alles nur erdenklich Gute".