"Es war eine schöne Zeit, aber irgendwann muss es vorbei sein“, sagt „Bäckerseppl“ Vinzenz Pignitter nicht ohne Wehmut. Er folgt seiner Frau Theresia in die Pension, Nachfolger gibt es keine. So lädt er am Sonntag in seiner Waldschenke zum Abschiedsfest. Was vor fast 35 Jahren begonnen mit Tisch und Schank im Saustall hat, wurde zu einem legendären Ausflugsziel in Hörgas (Gratwein-Straßengel).