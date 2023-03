"Die erste und die letzte Meile zum Linienverkehr sind das Problem", stellt Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner fest. "Diese Strecke mit dem Auto zu fahren, mache keinen Sinn. In der derzeitigen Form ist es aber auch zu kompliziert und deshalb zu unattraktiv, auf GustMobil & Co umzusteigen. Deshalb fordern wir, dass diese Systeme in den Verkehrsverbund integriert werden."