In rund einem Monat wird es wieder so weit sein: Dann wird es des Nachts nicht kälter als fünf Grad, Frösche und Kröten erwachen aus ihrer Winterstarre. Was dann passiert, ist ein Massensterben auf unseren Straßen. Da die Amphibien sich auf den Weg zu jenen Gewässern machen, in denen sie selbst aufgewachsen sind (und sich von einer Kaulquappe in einen Frosch oder Kröte verwandelt haben), um ihr Eier abzulegen, müssen sie häufig auch Hindernisse überwinden. Straßen, Gullys, Radwege ...