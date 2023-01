Solange die Schule Stundenplan und Ablauf der Semester vorgibt, ist meist alles in Ordnung. Aber wie soll es für jene nach der 8. Schulstufe weitergehen, die nicht mehr allzu lange die Schulbank drücken wollen? Die Mittelschule Hitzendorf nimmt sich dieser Frage am Dienstag an. Um 18.30 Uhr wird im Medienraum der Schule eine „Schullaufbahnberatung“ mit Schwerpunkt 9. Schuljahr und Lehre angeboten.

Dazu werden die Lehrlingsbeauftragten von Andritz AG und XAL zum Thema „Situation und Berufschancen in der Wirtschaft“ Vorträge halten. Auch Absolventen der Polytechnischen Schule (PTS) Hitzendorf berichten über ihren beruflichen Weg nach dem Abschluss der PTS. "Zusätzlich bieten die Lehrkräfte einen Einblick in die Neuerungen der PTS 2.0 und beleuchten die Inhalte der Ausbildung", erklärt Schulleiter Bernhard Christian (Anmeldung unter Tel.: 03137 2335 710 oder direktion@pts.hitzendorf.at).

Tag der offenen Tür

Am kommenden Samstag nehmen sich die beiden Hitzendorfer Schulen eines weiteren interessanten Themas an. Beim "Tag der offenen Tür" (9-12 Uhr) werden nicht nur Einblicke in die tägliche Schularbeit gegeben, es kommt heuer auch zur Premiere des "Inklusionscafés“. Im Rahmen dieser Aktion bieten Experten Antworten rund um diese Thematik zu rechtlichen, pädagogischen und sozialen Themen. Auch hier bitten die Organisatoren um Anmeldung unter Tel.: 03137 2335 10 oder ms.hitzendor@ms.hitzendorf.at.