Für Leute wie ihn wurde der Begriff „Aktivbürger“ wohl geschaffen. Johannes Ulrich tut sich selber schwer, sich einzuordnen, „ich mach einfach gern etwas für die Gemeinde. Das ist mein Hobby“, gibt er zu.

Der 44-jährige IT-Angestellte ist in Gössendorf tatsächlich in aller Munde. Sei es als Sicherheitsgemeinderat auf der Liste der SPÖ, Obmann eines Kulturvereins oder als kommunaler Radverkehrsbeauftragter. Vor zwei Jahren machte er außerdem mit einer Idee Schlagzeilen, die bis Deutschland Wellen schlug und Nachahmer fand: Mit der von ihm initiierten Aktion „Feuerwehr statt Feuerwerk“, ein Spendenaufruf zum Jahreswechsel, möchte er einen Denkanstoß geben: „Die Leute sollen an die Sicherheit denken und an die wertvolle Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren. Vielleicht spenden die einen oder anderen dann einen Teil dessen, was sie sonst für Feuerwerke ausgeben würden.“