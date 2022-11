Manche meinen, es sei zu früh, doch sowohl Krampusse als auch ihre schaurig berührten Zuschauer können es kaum noch erwarten. Nach dem Besucheransturm in Gössendorf am vergangenen Wochenende, rechnet man auch in Hausmannstätten heute ab 17 Uhr mit mehr als 1000 Besuchern.

Der große Krampus- und Perchtenlauf wird diesmal vom Abaddon Pass organisiert. Damit es nicht ganz so wild wird, hat sich der Nikolaus um 17:30 Uhr fürs Ortszentrum angesagt. "Die Schlimmen" haben danach aber nichts mehr zu lachen - sobald es dunkel wird, sollten heute in Hausmannstätten also nur noch die Mutigen ins Freie.

Gratwein-Straßengel liefert Vorgeschmack

Ganz so wild wird es auf dem Areal des Gasthofs Lammer in Gratwein-Straßengel heute nicht werden. Hier hat sich der "Krampusmarkt mit Herz" angesagt. Organisiert wird er von "Good Vibes", um Spenden für karitative Zwecke zu lukrieren. Ab 19 Uhr werden aber auch hier Krampusse erwartet. Gute Nerven sind also abermals gefragt.



"Krampusmarkt mit Herz" © KK

Nächste Woche geht es dann weiter: Im Shopping Center Seiersberg treten die wilden Kerle bereits am Donnerstag auf. Ab 17:30 Uhr haben sich 350 Perchten samt Live-DJ vor dem Eingang L am Parkplatz angesagt.