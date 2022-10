Es war eine ganz besondere Post, die eine junge Dame aus dem Raum Graz aufgab – und auch die Reaktion war alles andere als gewöhnlich.

Vor drei Jahren, im Juli 2019, hatte die damals achtjährige Sophie beim Familienurlaub in Dalmatien eine Flasche ins Meer geworfen. Samt Inhalt, natürlich. In der Flasche befanden sich aber weder ein kroatisches Bier noch eine amerikanische Limonade, sondern ein kleiner Brief mit dem Namen und dem Wohnort des Mädchens. Und der Bitte an mögliche Finder, eine Antwort zu senden.