Theatergruppe Kumberg: Der „Anarchieverein“

Bretter, die die Welt bedeuten: In den nächsten Tagen laden fünf Theatergruppen zu ihren Premieren. Am größten ist das Lampenfieber wohl in Kumberg – dort steigt am Samstag (19.30 Uhr) die Premiere des lustigen Stückes „Die Väter der Braut“ von Erich Virch.