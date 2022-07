Wir suchen dringend Personal und wollen unsere Jobs deshalb auch attraktiver machen.“ Deshalb hofft Gratkorns Bürgermeister Michael Feldgrill (SPÖ) im September auf einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss, das Gehalt bei Kindergartenpädagoginnen massiv anzuheben. Die Gemeinde sei da bisher rund 300 Euro unter dem Schnitt gewesen, das soll sich bald ändern: „Natürlich sollen auch bereits bestehende Gehälter angehoben werden. Wir stehen da nämlich in direkter Konkurrenz mit anderen Gemeinden, vor allem mit Graz. Wir stehen beim Personal an der Kippe und schreiben praktisch durchgehend offene Stellen aus“, so Feldgrill.