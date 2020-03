Bad Weihermühle"Kein Badebetrieb wie in vergangenen Jahren"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Bislang fand die Gemeinde keinen neuen Pächter für das zuletzt in finanzielle Schieflage geratene Freizeitparadies.

Die Weihermühle im Vorjahr © Ballguide/Grossschädl

Die letzten beiden Jahre waren für das Freizeitidyll Bad Weihermühle in Gratwein-Straßengel keine rosigen. Beide Pächter gingen trotz großer Pläne und Hoffnungen der Gemeinde in die Insolvenz. Seit Herbst ist die Weihermühle nun ohne neue Führung - was auch von der Opposition scharf kritisiert wird.