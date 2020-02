Facebook

Zwei Alarmierungen © Hofer

Um 6 Uhr in der Früh rückten die Feuerwehrleute in St. Oswald/Plankenwarth aus. Vier Stunden später in Rinnegg (St. Radegund). "In beiden Fällen mussten vom Wind umgestürzte Bäume von den Straßen entfernt werden" schildert Herbert Buchgraber, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren in Graz-Umgebung.