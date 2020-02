Facebook

Osline Ungers Figuren zieren derzeit die Gemeinde – und sorgen sogar schon für Besucher, die nur zum „Faschingschaun“ vorbei kommen © Preis

Mozart, Pumuckl und ein Elefant – wer zur Zeit durch Übelbach fährt, darf sich ruhig wundern. Es ist ja auch eine wunderliche Zeit.

Kaum ein Ort, in dem es in den nächsten Tagen nicht seltsam rund geht. Über einen längeren Zeitraum richtig bunt wird es aber eben nur in Übelbach. Dort besetzen einige Dutzend Fantasiegestalten den ganzen Ort und machen aus dem Jänner ein aufregendes Fest.