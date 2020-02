Facebook

Randalierer am Kirchberg von Straßengel © Preis

"Plötzlich stand er in der Wohnung und drehte durch", schildern Brunhilde und Peter Meder, die Bewohner des Prälatenhauses am Kirchberg von Straßengel. Der Fremde war am Donnerstag gegen 19.30 Uhr plötzlich aufgetaucht, schlug um sich, hatte die Tür eingetreten und beklagte sich lautstark darüber, dass die Kirchenglocken zu laut seien. Meder handelte instinktiv. "Ich hab den Mann genommen und aus dem Haus geschoben."