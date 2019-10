Feldkirchen, Premstätten und Kalsdorf Der Ruf nach Sicherheit im Süden von Graz

Seit sieben Jahren fährt eine private Sicherheitsfirma jede Nacht in drei GU-Gemeinden auf Streife. Dennoch kommt es immer wieder zu Vandalenakten.

Mit diesem Fahrzeug und Hund ist KLS unterwegs © KLS

Verwüstungen am Bahnhof von Feldkirchen bei Graz sind leider keine Seltenheit, wie Anrainer berichten. In einem Artikel in der Kleinen Zeitung bestätigte auch VP-Bürgermeister Erich Gosch zuletzt, dass es immer wieder zu Vandalenakten im Ort komme. Dennoch sei eigentlich „eine subjektive Verbesserung“ auszumachen, denn seit Jahren kurvt eine private Wachfirma durch den Ort.