Debatten in Lieboch © Juergen Fuchs

Es ist die Sorge um die Kinder im Straßenverkehr, die einen Anrainer in Lieboch antreibt. Aktivbürger Michael Pagler jüngstes Anliegen mündet heute in eine Bürgerversammlung: „Die GKB plant eine Unterführung in der Flurgasse. Dafür braucht es aber einen Gehsteig, den die Gemeinde nicht will“, poltert er. Heute gibt es dazu ab 18 Uhr in der Getreidegasse 13 mit der GKB und dem Bauamtsleiter der Gemeinde eine Info-Veranstaltung.