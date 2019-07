Jetzt liegen auch harte Zahlen vor: Polizei spricht von leichter Verschiebung des Schlepperstroms in Richtung Österreich. Während LH Schützenhöfer beruhigt, übt FP-Klubobmann Kunasek Kritik.

Bei einer Grenzkontrolle der Polizei © Helmuth Weichselbraun

Einen markanten Anstieg von Aufgriffen illegaler Migranten in der Steiermark hat das Bundeskriminalamt kürzlich zwar bestätigt, genaue Zahlen wollte man aber nicht nennen. Jetzt hat Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) bei der Polizei die Daten angefordert - und sie samt einer Analyse erhalten. Fazit: Während der Trend in Österreich rückläufig ist, steigt die Zahl der Aufgriffe in der Steiermark leicht. Im ersten Halbjahr wurden 669 Migranten aufgegriffen.