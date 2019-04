Facebook

Andreas Spari © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Während Simone Schmiedtbauer diese Woche in Übelbach und Hitzendorf in Sachen EU-Parlament am Podium sitzt, entschied ihre Heimatgemeinde heute über ihre Nachfolge als Bürgermeister von Hitzendorf. Um 19 Uhr war es soweit, da schritt der Sondergemeinderat zur Tat.

