In Frohnleiten wird in den nächsten Tagen über die Gestaltung der Ortseinfahrt entscheiden. Vier Entwürfe schafften es ins Finale und beschäftigen derzeit den Gemeinderat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Juryliebling "Asynchrome" von Marleen Leitner, Michael und Waltraud Schitnig © KK

Unübersehbar ist derzeit der kahle Kreisverkehr an der L121 auf Höhe des Bahnhofs Frohnleiten. Das soll nicht lange so bleiben. Wie die Gemeinde an dieser Ortseinfahrt künftig auftreten wird, entscheidet nächste Woche der Gemeinderat.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.