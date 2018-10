Mitten im Flammeninferno"Ich bin kein Held, ich habe nur reagiert"

Thomas Berger war am Steuer des Kranwagens, der in Flammen aufging. So erlebte der Stiefsohn eines „echten Gleinalmtunnel-Helden“ die dramatischen Minuten.

Thomas Berger (41) lenkte den Kranwagen durch den Gleinalmtunnel © Juergen Fuchs

Kraftstrotzend, hemdsärmelig, lebensfroh steht Thomas Berger in der Tunnelwarte am Nordportal des Gleinalmtunnels. Der Lenker des Kranwagens, der letzten Freitag in Flammen aufgegangen ist, will sich die dramatischen Bilder von letzten Freitag als Video sichern. Das Asfinag-Team muss ihn enttäuschen. Das Video bekommt nur die Staatsanwaltschaft zu sehen.