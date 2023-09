Die Grüne Karotte gab es in Graz bereits - ein Lieferservice-Lokal mit vegetarischem und veganem Essen -, jetzt kommt auch die Wilde Möhre dazu. Im wunderschönen alten Haus gleich um's Eck vom Andritzer Hauptplatz, wo früher die Greißlerei de Merin zuhause war, bitten seit wenigen Wochen Madga Schönmaier und Matthias Lambauer zu Tisch.

Geöffnet ist jeweils Dienstag bis Samstag von Vormittag bis Nachmittag (siehe Öffnungszeiten), kulinarisch bittet man Frühstück (z.B. "Fleischliche Genüsse" um 13,90 Euro, saisonales Spiegelei mit Gemüse der Saison ab 7,90 Euro oder "Die Wilde Möhre vegan" um 11,90 Euro) und jeweils einen Mittagsteller. Diese Woche gibt's da etwa Erdäpfelgulasch, Kichererbsencurry, italienischen Gemüseeintopf - immer frisch zubereitet. Üblicherweise versucht man, etwas Vegetarisches anzubieten, das gelingt aber nicht immer, weil frisch gekocht wird und man manchmal nur zu zweit im Lokal ist.

In diesem alten Haus ist das Lokal untergebracht © NM

So hat es geschmeckt

Wir haben uns zu Mittag eine kleine Auszeit in Andritz gegönnt - und fanden das Lokal schon gleich von Anfang an sympathisch. Das Interieur hat sich im Vergleich zu de Merin nicht groß geändert, der Gewölberaum ist gemütlich mit alten Holztischen eingerichtet, es gibt wenig Schnickschnack und eine übersichtliche Karte. Das Team ist schnell da und kann eine große Auswahl an Säften und anderen Getränken aufzählen, der Holundersaft (3,90 für einen halben Liter) etwa ist hausgemacht und hervorragend.

Wir kosten das Tagesgericht, ein Rahmgeschnetzeltes vom Duroc-Schwein mit Zartweizen (12,90 Euro pro ordentlicher Portion): Ein Löffel wird nicht umsonst dazu gereicht, denn an der Sauce wird nicht gespart - glücklicherweise, sie schmeckt ausgezeichnet. Das Fleisch selbst ist von Top-Qualität, höchstens vielleicht eine Spur zu hart, der Zartweizen dazu super abgeschmeckt und am Punkt. Wer noch etwas Platz im Bauch hat, wirft einen Blick in die gut gefüllte Kuchenvitrine - wir lassen uns daraus einen Zitronenkuchen (sehr fluffig, mit feiner Glasur) und einen mallorquinischen Mandelkuchen (um einiges kompakter, aber auch köstlich) kommen. Kostenpunkt 2,90 bzw. 3,20 Euro - ein Espresso dazu (Hornig) kommt auf 2,60 Euro.

Wer ein Glaserl Wein trinken will, hat im Lokal auch die Qual der Wahl - und kann sich sonst auch in der angeschlossenen Vinothek etwas aussuchen. Und ein paar kleine, feine Dinge wie Schokoladen, Marmeladen oder Essige gibt es auch zum Einkaufen. Da schauen wir doch glatt gern wieder mal in Andritz vorbei!

Die Wilde Möhre in Graz-Andritz: Kontakt und Öffnungszeiten

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag von 9 bis 17, Samstag 9 bis 15 Uhr, Sonntag, Montag und an Feiertagen geschlossen.

Kontakt:

0660 1500 302

info@diewildemoehre.at

www.diewildemoehre.at