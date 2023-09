Die Adresse in St. Radegund am Fuß des Schöckl ist Gourmets nicht unbekannt – und noch immer leiten Wegweiser ins „Wir:zhaus“. Im Lokal gab es einen kompletten Neustart: Mit Adele Funder und Mark Kozissnik hat ein junges, hoch sympathisches Duo übernommen und „Das Leaf“ eröffnet. Zuletzt werkten die beiden als Küchenchef bzw. im Service an einer Top-Adresse: Der „Forelle“ am Weißensee.

Die Qual der Wahl ist nicht groß: Zu entscheiden gilt lediglich, ob man drei, vier, fünf oder sechs Gänge (um 49, 59, 69 oder 79 Euro) essen möchte.

Zunächst geht es aber mit einer sehr originellen Mischung los: Köstliches Kartoffelbrot, dazu geschäumte Butter, eine fantastische Mini-Gazpacho und ein kleiner Happen Karaage, knusprig frittiertes Hendl auf japanische Art. Als Gang Nr. eins folgt ein spannendes Gemüsegericht aus roten, gelben und Chioggia-Rüben, alle vom Bauern aus derselben Straße – regionaler geht es kaum. Auch der Saibling kommt ganz aus der Nähe – nur kulinarisch nicht, wird er doch auf südamerikanische Art interpretiert, als feines Ceviche, gepaart mit frischen Gurken samt fermentiertem Gurkensaft.

Gemüsig geht es weiter, das aber auf ziemlich herzhafte Art: Melanzanistücke werden umami zubereitet und wie kleine Filets auf einer Scheibe Ochsenherz-Tomate präsentiert, oben thront ein Stück Krause Glucke. Der nächste Fischgang nimmt dann wieder Kurs in die mediterrane Richtung – ein ungemein köstlich-zarter Branzino liegt Fenchelgemüse und viiiel Beurre blanc (Achtung, akute Teller-Abschleck-Gefahr!).

Die Hauptsache spielt dann doch Fleisch, aber nur ein kleines Bisschen: Sehr zart und kurz gegartes Hühnerfilet, kombiniert mit einer Vielfalt aus tollen Dingen, die man aus Karotten machen kann. Das süße Finale dominiert dann die Zwetschke, unter anderem mit hervorragendem Eis.

Im Lokal werken Adele und Mark praktisch alleine, serviert wird dennoch alles flott und routiniert, auch die Getränkeauswahl ist gut: Alles Gründe, beim nächsten Schöcklbesuch die Bergjause links liegen zu lassen und unten einzukehren.

Das Leaf: Kontakt und Öffnungszeiten

Adresse: Willersdorfer Straße 7,

8061 St. Radegund bei Graz

Tel. 0664 888 69908

www.dasleaf.at

Geöffnet: Donnerstag bis Sonntag 17–22 Uhr,

Samstag und Sonntag dazu auch 12– 15 Uhr