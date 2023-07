"Good Vibes only" liest man beim Eingang - in Neon-Leuchschrift, platziert auf Boho-Trockengräsern, darunter eine Gargoyle-ähnliche Figur. Schick ist es geworden, das neue Lokal am Spar-Parkplatz in der Moserhofgasse im Münzgraben-Viertel in Jakomini. Und mit edlem Interieur mit blauen und türkisen Samt-Sitzen kaum wiederzuerkennen: Lange Jahre war hier ein eher lieblos gestaltetes Durchschnitts-Asia-Lokal untergebracht, mit der praktischen Lage am Parkplatz war das Lokal ein beliebtes "Tschecherl" für die Leute aus den umliegenden Straßen, die hier ein Bierchen in der Sonne genossen.