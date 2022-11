In Sachen Neueröffnungen wird in Graz derzeit rosa: In der Albrechtgasse 4 hat zwischen dem Tscheppe ums Eck und dem Thirsty Heart kürzlich das Délice aufgesperrt. Die Farben, in denen das Lokal gehalten ist, machen gleich auf den ersten Blick deutlich: Hier setzt man auf Süßes.