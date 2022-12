Der Advent bringt offenbar einige Neuerungen in der Grazer Gastroszene: In der Sporgasse brät seit heute, Donnerstag, Florian Weitzer seine "Indie Burger", das Waldcafé Thalersee hat nun mit gehöriger Verspätung seine "große Karte" gestartet, im Schanzlwirt hat der "Wilding" am Freitag eröffnet – wir waren übrigens schon für einen Test vor Ort.

Und im Wein & Co. sind mit dem letzten Novemberwochenende auch neue Betreiber eingezogen. fridda & maxx heißt das neueste Lokalkonzept am Joanneumring, dahinter steckt Markus Schaffer vom Thomawirt, der im neuen Lokal Leiter Philipp Hagmann, Sommelier Matthias Sölkner und Koch Sebastian Scheiring werken lässt.

Neuer Name, neues Konzept, neues Interieur

An der Gastro im Wein & Co. haben sich schon einige versucht – etwa Dirk Jubke vom MM, dem Vorgängerlokal von "Pink Elephant", zuletzt führte das Wein & Co. das Lokal selbst als legeres Bistro. Jetzt eben der nächste Versuch, und das mit neuem Namen, neuer Einrichtung, und neuem Konzept: fridda & maxx – der Hintergrund des Namens ist übrigens noch geheim. Auf den ersten Blick gefällt es einmal sehr gut: Die Einrichtung ist schick und modern, zugleich aber gemütlich. Die offene Küche ist das Herz des Zentrums geblieben, vorne gibt es Bistrotische, hinten einen gemütlicheren Sitzbereich.

Essen gibt's in Kleidergrößen

Auch die Karte gefällt gleich auf den ersten Blick – eigentlich sind es sogar drei Karten. Eine eigene Weinkarte listet das Weinangebot, vieles davon offen, und wie auch davor üblich um das Shop-Angebot erweiterbar, auf. Dazu gibt es in einer weiteren Getränkekarte haufenweise Gin-Tonic-Varianten, Eistees und vieles mehr. Das Essensangebot hat dafür auf einem A4-Zettel Platz. Originelle Idee dabei: Die Gerichte werden nicht in Vorspeise, Zwischengang, Hauptgericht und Dessert aufgeteilt, sondern kommen quasi in Kleidergrößen: S, M, L – und Süßes extra.

Gefüllter Champignon und knuspriger Schweinebauch mit Basmatireis (und zu wenig Koriander für unseren Geschmack) © NM

Und? Wie schmeckt es?

Das Gulasch vom Simmentaler Fleckvieh zum Beispiel kann man klein um 6 Euro oder groß um 15 Euro bestellen. Wir entscheiden uns allerdings anders: Für ein peruanisches Ceviche vom Butterfisch (9 Euro), das sehr hübsch angerichtet daherkommt, geschmacklich allerdings etwas an Finesse vermissen lässt – die Säure ist zu aggressiv. Der gefüllte Champignon mit Spinat (7 Euro) ist eine nette Veggie-Vorspeise, aber ein bisschen mehr Würze würde nicht schaden.

Aus den "großen" Gerichten bestellen wir uns einen asiatischen knusprigen Schweinebauch mit Basmatireis (17 Euro) – serviert bekommen wir ihn als Teller Reis mit kleinen Stückchen Fleisch darauf. Ein feines Wintergericht, bei dem wir uns aber mehr Koriander (traut euch!) und mehr Mut gewünscht hätten. Schön wärmend gelingt die "Tom Kha Moo" (14 Euro), eine Thai-Suppe mit Schweinebällchen als Einlage. Sie ist nicht so spicy wie angekündigt, aber schmeckt ganz gut – wenngleich man auch hier gerne noch etwas mehr Gas geben dürfte.

Eine Chance geben wir dann noch den Nachspeisen: Apfeltiramisu vom Braeburn-Apfel und ein adventliches F&M-Mousse mit Spekulatiusgeschmack (je 8 Euro) kommen beide vorbereitet im Glas, ganz hübsch mit viel Zimtzucker angerichtet – nicht unbedingt aufregend, aber doch ein feiner Abschluss.

Das Fazit

Fazit: Schönes neues Lokal, sehr nettes und aufmerksames Personal, ansprechendes Konzept und tolle Auswahl auf der Karte – in der Küche fehlt aber etwas Mut zum Geschmack, da wäre noch Luft nach oben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dafür aber okay. Mittags gibt's übrigens ein Tagesmenü.

fridda & maxx in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

fridda & maxx im Wein & Co.

Joanneumring 13, 8020 Graz.

Geöffnet Mo. bis Sa.11 bis 24 Uhr; Küche von 11.30 bis 22.30 Uhr.