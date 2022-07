"Slayer Shot", "Nitro Cold Brew", "Drip Based": Was da auf der großen Karte über der Bar an kulinarischen Angeboten prangt, das zeigt: Bei "Blend Coffee Roasters" gibt es Kaffee für Fortgeschrittene. Einen Cappucino bekommt man im frisch eröffneten Shop von Peter Gries - er ist mit seinem "Blend" von der Reitschulgasse an den Joanneumring 3, zwischen Bipa und Lena-Hoschek-Shop, gezogen - freilich auch, und freilich ist es ein hervorragender.