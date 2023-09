"Große Veränderungen" gibt das Team der "Goldenen Banane" in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Gasse online bekannt: Man muss den Gästen "leider mitteilen, dass die Ära der Goldenen Banane, so wie ihr sie kennt, zu Ende geht". Geplant ist, das Restaurant mit Samstag, 30. September in neue Hände zu geben. Der bereits gut etablierte Name des Lokals bleibt erhalten, das Angebot soll aber an die neuen Inhaberinnen und Inhaber angepasst werden.