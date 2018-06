Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heizte gestern im ppc ordentlich ein: Mavi Phoenix. © Simon Möstl

8.20 Uhr: Und schon wieder spring!

Die Nacht zum Tag gemacht! Weil halt eben spring ist... eh klar! Und schon in der Früh wird man mit Fotos und Eindrücken von der vergangenen Nacht froh und munter aus den Federn gelockt! Hier der Artikel zum zweiten Tag und einige Bilder...

Springfestival: Springfestival - Tag 2

13.09 Uhr: Die Rückkehr der Schreiberlinge

Knurrende Mägen sind in der Redaktion keine Seltenheit. Jetzt sind sie Geschichte. Das Team ist satt und topmotiviert wieder bei der Arbeit!

13.30 Uhr: spring in der Postgarage

Das wird der Wahnsinn! Heute wird die Postgarage zum Drum&Bass-Zentrum des Springfestival. Headliner "Mefjus" ist einer von vielen österreichischen Gesichtern, die man weltweit in dieser Szene kennt. Da kann man sich schon einmal freuen... wirklich!

14.16 Uhr: WM-Diskussion: Die Gemüter laufen heiß

Spanien-Portugal. Die Iberische Halbinsel steht Kopf, wenn diese beiden Fußball-Weltmächte aufeinander treffen. Da wird auch hier heftigst diskutiert. Ankick ist um 20 Uhr. Bereits am zweiten Spieltag der erste Kracher, wenn man so will...

Die Zaubermaus aus Portugal: CR7 © Francisco Seco

14.50 Uhr: A never ending Story? Das Rauchverbot.

Wir sind dann mal eine rauchen...

14.55 Uhr: Peace, I'm out!

Linni - Ende. Morgen gibt's dann alles zu Reyhani, Teppichen, Wild Marmalade, Kinderbad, spring, Spanien, Portugal, Gott und die Welt. Wir sehen uns beim Public Viewing am Karmeliterplatz und später dann am spring!