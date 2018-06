Facebook

Die Tribünen stehen schon - am Mittwoch geht es los © Andrea Rieger

8.36 Uhr: Was ist denn da am Hauptplatz los?

Nein, Graz bekommt leider keinen neuen Sandstrand, aber ein Hauch Strandfeeling wird hoffentlich trotzdem Einzug halten, wenn morgen die Footvolley-EM am Hauptplatz startet. 150 Tonnen Sand wurden dazu gestern angeliefert. Bis heute Nachmittag soll der Aufbau inklusive Tribüne, VIP-Club und Beach Bar fertig sein. Am Abend gibt es bereits die ersten Trainings. 35 Mannschaften aus 15 Ländern spielen dann bis Samstag im Damen- und Herren-Bewerb um den Titel des Europameisters. Der Sport kommt aus Brasilien und verbindet - wie es der Name vermuten lässt - Fußball und Volleyball.

>> Alles über die Footvolley-EM: Ein kleines Rio mitten in Graz

9.41 Uhr: Die schlechte Nachricht - auch heute könnte es wieder hageln

Walnussgroße Hagelkörner hielt das Wetter am gestrigen Montag für den Grazer Raum bereit. Und auch heute wieder schaut es nicht danach aus als würde es eine Verschnaufpause in Sachen Unwetter geben. Bereits am Nachmittag wird es im Großraum Graz laut Meteorologen wieder gewittrig.

