Klemens Hofmann-Wellenhof und Trainer Coquinha © GEPA pictures

Von 6. bis 9. Juni gaberln die besten Footvolley-Spieler Europas mitten auf dem Grazer Hauptplatz. Die Footvolley-Europameisterschaft der Damen und Herren findet erstmals in Österreich statt und als Veranstalter darf Österreich im Herrenbewerb gleich zwei Mannschaften nennen. Die stehen sich auch in der Gruppenphase der Gruppe A gegenüber, wobei die zweite Mannschaft noch ermittelt werden muss. In der ersten spielen mit Klemens und Jakob Hofmann-Wellenhof zwei Brüder und ersterer zeigt sich mit der Auslosung sehr zufrieden: "Es hätte schlimmer ausfallen können. Gegen Holland wird es ein heißer Tanz, gegen die Schweiz und Austria II sind wir jedenfalls klarer Favorit."

