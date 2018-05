Facebook

© Stadt Graz/Erwin Wieser

12 Uhr:

Im Windschatten der Profis des "Glocknerman" treten auch Hobbybiker in die Pedale: Das Grazer CityRadeln lädt am Donnerstag, den 31. Mai, zur nächsten Ausfahrt. Der Start zum CityRadeln erfolgt am Feiertag ausnahmsweise bereits um 11 Uhr beim traditionellen Treffpunkt auf dem Mariahilferplatz. Von dort geht es zuerst in Richtung Norden, zum Hotel Novapark - dort holt man die Asse des Glocknerman-Bewerbes ab. Gemeinsam radelt man dann zum Center West. "Während sich die CityRadlerInnen dann am vom Verein Glocknerman unter Organisator Jacob Zurl bereitgestellten Buffet laben können, brechen die RennradlerInnen - unter ihnen auch CityRadeln-Dauergast Edi Fuchs - einzeln in Richtung Großglockner auf", heißt es seitens der Stadt.

Am Feiertag kann man mit den Profis durch Graz radeln Foto © Stadt Graz/Erwin Wieser

9.30 Uhr:

Da schau her: Rund um den Grazer Dom sind stimmungsvolle Fotos in großen Schautafeln ausgestellt. Es sind jene Schnappschüsse, die im Rahmen der "Langen Nacht der Kirche" aus allen Wettbewerbseinreichungen zum Jubiläum "800 Jahre Diözese Graz-Seckau" ausgewählt worden waren.

Die stimmungsvollen Fotos sind noch bis 24. Juni zu bestaunen Foto © Michael Saria

7.30 Uhr:

Schönen guten Morgen allerseits! Zwei marketingtechnische Punktlandungen auf einen Streich: Während ich mich zum Hotel Novapark in die Grazer Fischeraustraße aufmache, weil da in der Nacht auf heute eine ausgewachsene Boeing "gelandet" ist, komme ich auf Höhe Grazerstraße an einem riesigen Bademantel vorbei. Er gehört zu einem elektronischen Plakat, das wiederum zum Hotel Pierer gehört. Werbung ist auch nicht mehr das, was sie einmal war :-)!

Die etwas andere Werbung Foto © Michael Saria