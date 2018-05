Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der Nacht auf heute war es so weit: Betreiber eines Grazer Hotels nahmen das zweite Flugzeug für ihr Dach entgegen - es soll künftig als Restaurant fungieren.

Wie beim ersten Transport ging alles gut © Großschädl

Gut ist es gegangen, nix ist geschehen - obwohl es vielfach erneut eine Millimeterarbeit war: In der Nacht auf heute "landete" immerhin Flugzeug Nummer zwei beim Grazer Hotel "Novapark" - eine ausgewachsene Boeing. Die Maschine wurde per 60-Meter-Sondertransport von Wien aus geliefert und via Lkw zugestellt.