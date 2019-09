Kleine Zeitung +

Konzerte und Kirtag Neue und alte Volksmusik lag am zweiten Aufsteirern-Tag in der Luft

Der zweite Aufsteirern-Tag stand unter dem Motto "Volxmusik on Air". Nach den Konzerten auf vier Bühnen am Nachmittag spielten am Abend am Hauptplatz die Grazer Philharmoniker mit Special Guest Ina Regen.